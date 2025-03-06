Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

Любителя дрифта оштрафовали в Ижевске

08:30, 06 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Любителя дрифта оштрафовали в Ижевске
08:30, 06 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
283
0
#Ижевск\n#ГАИ\n#дрифт
Источник фото: unsplash.com (Vladyslav Lytvyshchenko)
283
0

Свою вину водитель признал и призвал молодёжь не повторять его «трюки».

Ижевск. Удмуртия. Дрифтера-любителя оштрафовали в Ижевске. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии в четверг, 6 марта.

В ходе мониторинга СМИ было выявлено видео, на котором водитель отечественного автомобиля, двигаясь по улицам Ижевска, совершает опасные манёвры. Сотрудники полиции личность водителя установили. Им оказался 34-летний местный житель.

За допущенные нарушения Правил дорожного движения нарушитель был привлечён к административной ответственности. С ним провели разъяснительную беседу о соблюдении дорожных правил, о недопустимости подобного вождения и его возможных последствиях.

В ходе беседы свою вину мужчина осознал и призвал других участников дорожного процесса не совершать подобные опасные манёвры.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

08:30, 06 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
283
0
#Ижевск\n#ГАИ\n#дрифт