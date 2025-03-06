Ижевск. Удмуртия. Дрифтера-любителя оштрафовали в Ижевске. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии в четверг, 6 марта.

В ходе мониторинга СМИ было выявлено видео, на котором водитель отечественного автомобиля, двигаясь по улицам Ижевска, совершает опасные манёвры. Сотрудники полиции личность водителя установили. Им оказался 34-летний местный житель.

За допущенные нарушения Правил дорожного движения нарушитель был привлечён к административной ответственности. С ним провели разъяснительную беседу о соблюдении дорожных правил, о недопустимости подобного вождения и его возможных последствиях.

В ходе беседы свою вину мужчина осознал и призвал других участников дорожного процесса не совершать подобные опасные манёвры.