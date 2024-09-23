Три маленьких ребёнка пострадали в результате ДТП в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие выходные в результате ДТП пострадали три маленьких жителя 10, 4 и 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

20 сентября на улице Молодёжной в Ижевске 47-летняя женщина наехала на 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.

В Воткинске 21 сентября 41-летняя женщина при развороте задним ходом не заметила 4-летнего мальчика и наехала на него. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

В тот же день, 54-летняя водительница мотоблока, которая к тому же находилась в состоянии алкогольного опьянения, допустила выпадение 5-летней девочки из кузова. От падения девочка получила травмы и была доставлена в больницу.