В Ижевске электросамокатчик сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель самоката совершил наезд на 20-летнего молодого человека на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртской Республики.

Известно, что самокатчик не спешившись пересекал дорогу по пешеходному переходу и наехал на молодого человека, который шёл в том же направлении. В результате столкновения пешеход получил травмы. При этом водитель самоката поспешил скрыться с места ДТП.

Сотрудники полиции устанавливают личность виновника.