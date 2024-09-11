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В Ижевске электросамокатчик сбил пешехода и скрылся с места происшествия

12:50, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске электросамокатчик сбил пешехода и скрылся с места происшествия
12:50, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
131
0
#электросамокат\n#ГАИ\n#Ижевск\n#ДТП\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике
131
0

Двадцатилетний пешеход получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель самоката совершил наезд на 20-летнего молодого человека на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртской Республики.

Известно, что самокатчик не спешившись пересекал дорогу по пешеходному переходу и наехал на молодого человека, который шёл в том же направлении. В результате столкновения пешеход получил травмы. При этом водитель самоката поспешил скрыться с места ДТП. 

Сотрудники полиции устанавливают личность виновника.

12:50, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
131
0
#электросамокат\n#ГАИ\n#Ижевск\n#ДТП\n#Удмуртия\n#происшествие