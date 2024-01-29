В конкурсе ледяных фигур «Бешеная пила – 2024» победили жители Удмуртии

Апатиты. Мурманская область. В шоу-конкурсе ледяных фигур «Бешеная пила – 2024» (12+) первое место заняла пара из Ижевска. Об этом пишет «Мурманский вестник».

Лев Брюханов и Мария Соловатова стали победителями шоу-конкурса со своей ледяной скульптурой «Первый солнечный день».

Всего участвовали пять команд из разных регионов страны, которые соревновались в искусстве создания ледяных скульптур – сначала они работали бензопилами, затем переходили к обработке деталей в ручную.

Напомним, Лев Брюханов и Мария Соловатова регулярно участвуют в ледовых фестивалях Удмуртии.