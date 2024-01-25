Итоги дня: назначение и. о. главы Вавожского района и предварительная причина возгорания в ижевском автобусе

Ижевск. Удмуртия. Коротко, о главных событиях уходящего дня.

Привлечение студентов

В Удмуртии создадут программу для привлечения иностранных студентов в республиканские вузы. Будет подготовлена региональная дорожная карта, где будут представлены основные мероприятия, направленные на увеличение численности иностранных студентов.

Исполнять обязанности

Исполняющим обязанности главы Вавожского района Удмуртии назначен Сергей Зорин, первый заместитель руководителя районной администрации.

Предварительная причина

Стала известна предварительная версия возникновения пожара в салоне пассажирского автобуса, который загорелся на улице Горького в Ижевске. Специалисты выдвигают версию короткого замыкания в светодиодном табло. Однако точную причину назовёт экспертиза.

Исключение

Из списка дорог, которые будут обновлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Удмуртии, убрали 7-километровый участок дороги Глазов-Карсовай в Глазовском районе.

Расчистка дороги

В Ягуле продолжается расчистка дороги после поручения главы Удмуртии Александра Бречалова. Работы контролирует министр транспорта республики Алексей Горбачёв.