Юные жители Каракулинского района возродили традицию рождественских вертепных спектаклей

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе решили возродить ежегодную традицию вертепных спектаклей, посвященных Рождеству Христову. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Короткие кукольные постановки с рождественским сюжетом были популярны в XVIII—XIX веках по всей России. Школьники района решили возродить эту традицию в Каракулино.

Первый вертепный спектакль прошёл утром 8 января в Центре декоративно-прикладного искусства и ремёсел Каракулинского района. Под аккомпанемент русских народных инструментов ребята разыграли кукольное представление «Царь Ирод».