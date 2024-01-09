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Юные жители Каракулинского района возродили традицию рождественских вертепных спектаклей

17:55, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Юные жители Каракулинского района возродили традицию рождественских вертепных спектаклей
17:55, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#Рождество\n#спектакли\n#школьники
Фото: пресс-служба Каракулинского района
14
0

Они представили перед зрителями кукольный спектакль «Царь Ирод».

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе решили возродить ежегодную традицию вертепных спектаклей, посвященных Рождеству Христову. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. 

Короткие кукольные постановки с рождественским сюжетом были популярны в XVIII—XIX веках по всей России. Школьники района решили возродить эту традицию в Каракулино. 

Первый вертепный спектакль прошёл утром 8 января в Центре декоративно-прикладного искусства и ремёсел Каракулинского района. Под аккомпанемент русских народных инструментов ребята разыграли кукольное представление «Царь Ирод». 

17:55, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#Рождество\n#спектакли\n#школьники