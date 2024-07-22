Свыше 700 выпускников Удмуртии пересдали ЕГЭ и улучшили свои баллы

Ижевск. Удмуртия. Более 700 школьных выпускников 11-х классов улучшили свои результаты ЕГЭ после пересдачи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Благодаря нововведению в виде пересдачи одного из экзаменов 715 абитуриентов улучшили свои баллы ЕГЭ — 52 из них получили высокие баллы (более 81). Всего возможностью пересдачи воспользовались 816 выпускников.

Самыми популярными предметами для пересдачи стали русский язык, обществознание и информатика.