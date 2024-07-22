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Свыше 700 выпускников Удмуртии пересдали ЕГЭ и улучшили свои баллы

17:45, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Свыше 700 выпускников Удмуртии пересдали ЕГЭ и улучшили свои баллы
17:45, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
73
0
#школьники\n#ЕГЭ
Фото: ИА «Сусанин»
73
0

52 из них получили высокобалльные результаты.

Ижевск. Удмуртия. Более 700 школьных выпускников 11-х классов улучшили свои результаты ЕГЭ после пересдачи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Благодаря нововведению в виде пересдачи одного из экзаменов 715 абитуриентов улучшили свои баллы ЕГЭ — 52 из них получили высокие баллы (более 81). Всего возможностью пересдачи воспользовались 816 выпускников.

Самыми популярными предметами для пересдачи стали русский язык, обществознание и информатика.

17:45, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
73
0
#школьники\n#ЕГЭ