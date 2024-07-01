Футболисты из школ №№ 86 и 100 Ижевска представят республику на соревнованиях в Москве

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги по реализации всероссийского проекта «Футбол в школе». Как сообщает Минспорт республики, в 2023-2024 учебном году участниками проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе» стали 66 общеобразовательных организаций.

Каждая из школ получила от РФС методическую поддержку и набор спортивного инвентаря, изготовленного специально для проекта: большое количество футбольных мячей, манишки для учеников, фишки для разметки, сумки для переноски мячей, бумажник судьи с карточками, рубашки для педагогов, насосы и конусы.

С сентября по май в школах дети имели возможность заниматься футболом прямо на уроках физкультуры, в школьных секциях, а также принимать участие в соревнованиях внутришкольного, городского и регионального уровней.

По итогам фестиваля в регионе определились победители и призёры.

Номинация «Дошкольное образование»:

1 место — Детский сад №223 (Ижевск);

2 место — Чернушинская школа (Якшур-Бодьинский район);

3 место — Увинский детский сад №7.

Номинация «Общее образование»:

1 место — Школа №4 (Ижевск);

2 место — Карсовайская школа (Балезинский район);

3 место — Арзамасцевская школа (Каракулинский район).

Номинация «Общее образование»:

1 место — Школа №11 (Глазов);

2 место — Школа №21 (Сарапул);

3 место — Школа №24 (Сарапул).

Во внутришкольном этапе приняло участие около 6 тысяч школьников республики. В муниципальном — 164 команды, что составило около 2 тысяч участников.

Победители регионального этапа в сентябре этого года будут защищать честь республики в финальных соревнованиях в Москве. Ими стали школьники из ижевских школ №86 и №100.