Школьников Удмуртии приглашают на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля школьники Удмуртии могут присоединиться к Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту (16+). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Принять участие в тренировочном этапе могут ученики 8-11-х классов. Желающим предложат задания, основанные на олимпиадных задачах прошлых лет. На официальном сайте размещены методические материалы с разбором решения заданий.

После окончания тренировочного этапа 9 сентября откроется регистрация участников на основные соревнования. Она продлится до 6 октября. Соревнования начнутся 1 октября, а имена победителя и призеров олимпиады огласят 16 ноября 2024 года.

Олимпиаду в этом году проводит Государственный университет просвещения, а оператор проекта – VK. Все этапы пройдут на технологической площадке «VK» для проведения IT-чемпионатов.