С 1 сентября восьмиклассники Ижевска начнут изучать «Семьеведение»

Ижевск. Удмуртия. В новом учебном году восьмиклассники Ижевска начнут изучать новый курс «Семьеведение». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Этот курс запустили в Год семьи в разных школах России. В столице Удмуртии в пилотный проект войдут пока только ученики восьмых классов. С 1 сентября они буду учиться по этой программе во время классных часов.

«Семьеведение — это не уроки в привычном понимании, а скорее доверительные беседы с педагогом. Важно рассказать ребятам о традиционных семейных ценностях. Кому-то уроки помогут наладить отношения с родителями, заложат кирпичики в понимание здоровых отношений между мужчиной и женщиной», — отметил Дмитрий Чистяков.

Партнёры от бизнеса помогли напечатать учебники и рабочие тетради по новому предмету. Теперь Ижевск входит в число городов, которые первые оказались обеспечены качественными учебными пособиями по предмету. Также 70 педагогов из 47 школ города уже прошли курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе.

Отмечается, что окончательный список школ, где будут преподавать «Семьеведение», пока формируется.

«Уверен, к курсу подключатся и наши общественники, многодетные родители, которые смогут поделиться своим богатым семейным опытом», — прокомментировал глава Ижевска.