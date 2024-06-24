Доходы от летней подработки школьников теперь не учитываются при назначении единого пособия в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии доходы от трудовой деятельности школьников и студентов до 18 лет теперь не учитываются при назначении единого пособия. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 июня 2024 года. Об особенностях назначения единого пособия семьям, в которых есть работающие подростки, рассказали в Отделении СФР по Удмуртии.

«Согласно новым правилам, если ребёнку в расчётном периоде меньше 18 лет, и он учится очно в школе, вузе или ссузе, его трудовые доходы не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи. При этом обучение должно длиться не менее 6 месяцев в расчетном периоде, соответствующем месяцу подачи заявления о назначении единого пособия. Факт обучения нужно подтвердить отметкой в заявлении на единое пособие, а также предоставить справку об учебе ребенка в любую удобную для заявителя клиентскую службу ОСФР по региону», — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Удмуртии Алексей Бельтюков.

Отметим, что это правило не распространяется на доходы детей от самозанятости — они по-прежнему будут учитываться при расчёте среднедушевого дохода.

Напомним, право на единое пособие имеют семьи с детьми до 17 лет, а также беременные женщины, вставшие на учет в медицинскую организацию в ранние сроки (до 12 недель). При оформлении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. Доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека, в Удмуртии это — 13 753 рубля.

За дополнительной информацией о выплате можно обратиться в региональный контакт-центр ОСФР по Удмуртии по номеру — 8-800-200-13-16 (по будням с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:30), звонок бесплатный.