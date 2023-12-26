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Троих жителей Удмуртии подозревают в похищении человека

16:12, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Троих жителей Удмуртии подозревают в похищении человека
16:12, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#похищение\n#уголовное дело
Фото: скриншот с видео следственного управления СКР по Удмуртии
36
0

По данным следствия, они несколько часов удерживали мужчину, избивали его и требовали отдать 15 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Трое жителей Сарапула и Камбарского района подозреваются в похищении ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

По данным следствия, мужчины 36, 37 и 46 лет 25 декабря 2023 года, переодевшись в форму полицейских и сотрудников спецслужб, на автомобиле подъехали к дому 23-летнего жителя Ижевска. Когда потерпевший вышел на улицу, злоумышленники схватили его, поместили в машину и скрылись с места преступления. 

Мужчины несколько часов удерживали его в автомобиле и избивали. Нападавшие требовали отдать им 15 млн рублей.

В ночь на 26 декабря следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции задержали злоумышленников и освободили молодого человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «з» части 2 статьи 126 УК России («Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору»). В настоящий момент подготавливаются документы для предъявления обвинения и обращения в суд.   

16:12, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#похищение\n#уголовное дело