Воткинское ретро: первый слёт стахановцев Воткинского завода

Воткинск. Удмуртия. 17-18 декабря 1935 года состоялся первый слёт стахановцев Воткинского завода. Новаторы делились опытом и обсуждали применение на производстве «стахановских» методов: рационализацию инструментов, технологий, процессов, повышение трудовой дисциплины, сокращение «перекуров», заблаговременную подготовку рабочего места, освобождение квалифицированных тружеников от подсобных функций и так далее.

Большая группа работников получила благодарность наркома тяжёлой промышленности Григория Орджоникидзе и денежные премии за выполнение срочного заказа – изготовление 10 паровых 45-тонных аварийных железнодорожных кранов. Между прочим, первых в Советском Союзе.

Зачинатель стахановского движения не только на заводе, но и в Кировском крае (к которому тогда относился Воткинск), старейший токарь механического цеха Н. А. Фролов, обрабатывая поршневые кольца, добился выработки более 330 процентов. Руководство завода особо отметило его труд. Рабочему построили дом (улица Советская, 95) и выделили корову.