Воткинское ретро: создание первого локомобиля в стране

Воткинск. Удмуртия. В декабре 1946 года на Воткинском заводе был выпущен первый локомобиль – источник энергии для строительных участков, колхозов, мастерских, лесопилок. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.

Это была уникальная энергетическая установка, сочетавшая в себе автономность. Автомобиль работал на любом топливе, он был компактным и мобильным. Установку нетрудно было переместить в любую точку республики и страны. Также в неё имелась приличная мощность — до 75 лошадиных сил.

Основными частями локомобиля были паросиловая установка с топкой и котлом, привод с редуктором и маховиком, приводящим в действие генератор.

Под локомобиль пришлось вновь перестраивать технологические цепочки, отлаженные в 1941 году под производство артиллерийских орудий. Военный опыт не пропал даром: навыки организации массового производства помогли создать поточные линии по выпуску основных трудоёмких деталей, а вкупе с автоматической и полуавтоматической сваркой эти линии резко подняли уровень производительности труда и качества изделий.

В год завод выпускал до 1 500 локомобилей и производил их 10 лет, на последнем этапе почти вдвое снизив их себестоимость.