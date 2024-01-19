Воткинское ретро: вклад Воткинска в спасение блокадного Ленинграда

Воткинск. Удмуртия. 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Есть в этом и заслуга Воткинского завода. В музее обороны Ленинграда хранятся паспорт и боевое знамя буксирного парохода «Буй». Он был построен на Воткинском заводе в 1 900 году и почти всю войну служил в составе Ладожской флотилии.

«Только за 1942 год «Буй» перевёз более 16 тысяч тонн продуктов для Ленинграда. Он участвовал и в эвакуации людей с побережья Ладожского озера. Всё это под сплошным артиллерийским и миномётным обстрелом, под бомбёжкам», вспоминал капитан Андрея Патрашкин.

Что только не перевозил этот небольшой буксирный пароход в дни блокады: баржи с войсками и боеприпасами, специальный морской бронированный кабель, который проложили по дну Ладоги для восстановления телефонно-телеграфной связи. Другими словами— рабочая лошадка «Дороги жизни».