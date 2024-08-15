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Дело экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева будут рассматривать в Йошкар-Оле

16:55, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Дело экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева будут рассматривать в Йошкар-Оле
16:55, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Йошкар-Ола\n#суды\n#Олег Бекмеметьев
Фото: vk.com (Олег Бекмеметьев)
76
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Такое решение принял Шестой кассационный суд в Самаре.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева будет рассматривать Йошкар-Олинский городской суд в Марий Эл. Об этом «Сусанину» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Решение о выборе региона принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре.

Напомним, с ходатайством о выборе другого региона обратился прокурор. Фигурантами по делу проходят также бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и гендиректор ООО «Ресурс» Олег Бушмакин.

16:55, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Йошкар-Ола\n#суды\n#Олег Бекмеметьев