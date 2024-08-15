Дело экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева будут рассматривать в Йошкар-Оле

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева будет рассматривать Йошкар-Олинский городской суд в Марий Эл. Об этом «Сусанину» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Решение о выборе региона принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре.

Напомним, с ходатайством о выборе другого региона обратился прокурор. Фигурантами по делу проходят также бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и гендиректор ООО «Ресурс» Олег Бушмакин.