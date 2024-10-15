ФАС отказала застройщику «Ухтомского один» в жалобе по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева

Ижевск. Удмуртия. Апелляционная коллегия ФАС России отказала в удовлетворении жалобы ижевскому застройщику ООО «СЗ "Ухтомского один"» по делу экс-главы города Олега Бекмеметьева о передаче муниципальной земли ниже рыночной кадастровой стоимости. Информацию об этом разместили на странице решений антимонопольного ведомства.

Отметим, что комиссия Удмуртского УФАС установила, что из собственности муниципального образования «Город Ижевск» безвозвратно выбыл земельный участок площадью 1 927 кв. метров и рыночной стоимостью 12 985 000 руб., а застройщик добился получения указанного земельного участка без торгов по заниженной относительно рыночной кадастровой стоимости в размере 8 537 130 руб. и тем самым увеличил площадь планируемой застройки многоквартирного дома.

Застройщик подал жалобу на решение УФАС по Удмуртии, которое посчитало, что с действующим тогда мэром Олегом Бекмеметьевым и комиссией по землепользованию и застройки администрации Ижевска было заключено антиконкурентное соглашение. В ведомстве решили, что это было сделано с целью лоббирования интересов строительного застройщика посредством необоснованного перераспределения земельных участков и предоставление земельного участка на неконкурентной основе.

Спецзастройщик обратился в Апелляционную коллегию ФАС, указав в жалобе, что региональное управление не доказало наличия соглашения между участниками, а также не оценивает предоставленные девелопером заключения кадастровых инженеров и экспертов; не доказало ограничение конкуренции, так как торги носят заявительный характер. Следовательно застройщик не мог повлиять на действия других девелоперов, потенциальных участников.

По результатам рассмотрения жалобы ООО «СЗ "Ухтомского один"» на решение Удмуртского УФАС России Апелляционная коллегия ФАС решила жалобу оставить без удовлетворения.

Напомним, в конце июля 2024 года уголовное дело в отношении Олега Бекмеметьева передали в суд. Ещё двумя фигурантами по нему проходят бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и гендиректор ООО «Ресурс», фактический руководитель ООО «СЗ "Ухтомского один"» Олег Бушмакин.