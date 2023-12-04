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Ижевчан приглашают обсудить предварительный проект благоустройства территории у монумента Дружбы народов

18:05, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчан приглашают обсудить предварительный проект благоустройства территории у монумента Дружбы народов
18:05, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#горожане\n#обсуждения\n#монумент\n#благоустройство
Фото: ИА «Сусанин»
177
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Для продуктивной работы встречи проведут для разных групп населения.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска вновь приглашают обсудить предварительную концепцию благоустройства территории у монумента «Дружба народов» (16+). Об этом сообщает пресс-служба сообщества городских общественных пространств «Парки Ижевска». 

Дизайнеры уже разработали проект обновления участка эспланады от улицы Максима Горького до набережной пруда. За основу они брали предпроектные исследования и пожелания горожан. Теперь 12 и 13 декабря специалисты презентуют предварительную концепцию благоустройства с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций. 

Встречи пройдут в Штабе городских проектов «ЛИФТ» на улице Пушкинской, 216. Отмечается, что для достижения максимального результата некоторые собрания рассчитаны на определенные группы жителей. 

12 декабря с 14:30 до 16:30 запланирована встреча группы «Бизнес, застройщики, архитекторы и дизайнеры». 

13 декабря к 15:00 на собрание приглашают школьников, студентов и молодежь города. В этот же день с 18:30 до 20:30 пройдет презентация проекта со всеми желающими. 

Горожан, которые желают поучаствовать в обсуждениях, просят заранее зарегистрироваться по ссылке

18:05, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#горожане\n#обсуждения\n#монумент\n#благоустройство