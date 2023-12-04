Ижевчан приглашают обсудить предварительный проект благоустройства территории у монумента Дружбы народов

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска вновь приглашают обсудить предварительную концепцию благоустройства территории у монумента «Дружба народов» (16+). Об этом сообщает пресс-служба сообщества городских общественных пространств «Парки Ижевска».

Дизайнеры уже разработали проект обновления участка эспланады от улицы Максима Горького до набережной пруда. За основу они брали предпроектные исследования и пожелания горожан. Теперь 12 и 13 декабря специалисты презентуют предварительную концепцию благоустройства с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций.

Встречи пройдут в Штабе городских проектов «ЛИФТ» на улице Пушкинской, 216. Отмечается, что для достижения максимального результата некоторые собрания рассчитаны на определенные группы жителей.

12 декабря с 14:30 до 16:30 запланирована встреча группы «Бизнес, застройщики, архитекторы и дизайнеры».

13 декабря к 15:00 на собрание приглашают школьников, студентов и молодежь города. В этот же день с 18:30 до 20:30 пройдет презентация проекта со всеми желающими.

Горожан, которые желают поучаствовать в обсуждениях, просят заранее зарегистрироваться по ссылке.