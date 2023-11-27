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В Ижевске начнут раздавать продукты из магазина социально незащищённым гражданам

15:10, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске начнут раздавать продукты из магазина социально незащищённым гражданам
15:10, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1307
0
#Ижевск\n#продукты питания\n#помощь
Фото: unsplash.com (nrd)
1307
0

Волонтёры будут собирать их и развозить по адресам.

Ижевск. Удмуртия. Ритейлер «Магнит» в Ижевске приступил к тестированию бесплатной передачи продуктов питания социально незащищённым гражданам. Как сообщила пресс-служба компании, подобная работа будет вестись на базе магазина «Магнит Экстра» на улице Молодёжной в Ижевске.

Сотрудники магазина отбирают в торговом зале позиции с истекающим сроком годности и передают их волонтёрам фонда «Банк еды "Русь"», которые в тот же день доставляют товары семьям с детьми в трудной жизненной ситуации и одиноким пенсионерам. 

Отмечается, что «Магнит Экстра» на Молодёжной, 107 имеет необходимую инфраструктуру и техническую возможность для организации фудшеринга, что позволяет максимально быстро и удобно осуществлять доставку. Передаваемый ассортимент насчитывает около 300 наименований: хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, бакалея, исключая продукты животного происхождения. Все товары проходят двойной контроль качества — со стороны сотрудников «Магнита» и волонтёров фонда. Ожидается, что объём передаваемой продукции из тестового магазина может составить до 100 килограммов в день. 

Директор Волжского округа розничной сети «Магнит» Роман Кондраков подчеркнул, что продукты с истекающим сроком годности — это качественные продукты, до окончания срока годности которых остаётся несколько дней, то есть они пригодны для употребления и передаются тем гражданам, которые действительно в них нуждаются. 

«В рамках тестирования фудшеринга в магазине сотрудники «Магнита» и волонтёры фонда оценят возможность и эффективность организации такого проекта на базе торговой точки, поскольку процесс покупок часто происходит круглосуточно, включая приобретение товаров, срок годности которых истекает. После этого мы примем решение о возможности развития проекта», — отметил Роман Кондраков.

15:10, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1307
0
#Ижевск\n#продукты питания\n#помощь