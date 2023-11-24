В Киясово назревает проблема с собачьими стаями

Киясово. Удмуртия. В Киясово ищут подрядчика по отлову и содержанию безнадзорных собак. По селу начали бегать стаи хвостатых, рыщущих в поисках пищи. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Отмечается, что местные жители начали выпускать собак на самовыгул.

«Утром хозяева собак, делая вид, что не знают, чья это собака идут на работу, хотя собака бежит рядом с преданными глазами, провожая до работы. При получении замечания, хозяин обычно отвечает: «Да, она безобидная. Она ничего не сделает», — сообщили в администрации.

Затем животные рыщут по селу в поисках еды. Кроме того, у собак из-за начала «гона» повысился уровень агрессии. Местных жителей призывают нести ответственность за своих питомцев и держать их на привязи.

В Киясово продолжается поиск подрядчика на отлов и содержание безнадзорных собак.