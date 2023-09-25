Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

Нехватку автобусов на городских маршрутах Ижевска компенсируют машинами с дачных направлений

14:00, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Нехватку автобусов на городских маршрутах Ижевска компенсируют машинами с дачных направлений
14:00, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
239
0

Переброска автобусов произойдёт с 1 октября. 

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков проверил работу городского автобусного транспорта. О результатах он рассказал у себя на странице «ВКонтакте». 

По словам Чистякова, самыми проблемными являются маршруты №12 и №40. 

«Пассажиры и кондукторы отмечают, что отставания от расписания имеют место. И мы за это штрафуем перевозчика. Но одними штрафами проблему не решить», — написал глава города. 

Для устранения нехватки автобусов с 1 октября на городские маршруты перебросят машины с закрывающихся дачных направлений. 

14:00, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт