Нехватку автобусов на городских маршрутах Ижевска компенсируют машинами с дачных направлений

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков проверил работу городского автобусного транспорта. О результатах он рассказал у себя на странице «ВКонтакте».

По словам Чистякова, самыми проблемными являются маршруты №12 и №40.

«Пассажиры и кондукторы отмечают, что отставания от расписания имеют место. И мы за это штрафуем перевозчика. Но одними штрафами проблему не решить», — написал глава города.

Для устранения нехватки автобусов с 1 октября на городские маршруты перебросят машины с закрывающихся дачных направлений.