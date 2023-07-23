Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
«ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид Инсулинорезистентность излечима! Лонгрид Семейное дело — раскрасить мир в цвет любимых глаз Лонгрид

В Алнашском районе попрощались с погибшим в СВО рядовым Степановым

14:20, 23 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Алнашском районе попрощались с погибшим в СВО рядовым Степановым
14:20, 23 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
118
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#спецоперация
Фото: vk.com/aln_s_alex
118
0

За проявленное мужество и героизм боец посмертно отмечен государственной наградой.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе проводили в последний путь военнослужащего, погибшего при проведении спецоперации по защите Донбасса. Похороны рядового Степанова прошли со всеми воинскими почестями. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава района Алексей Семенов.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении долга перед Родиной, Степанов Роман Петрович посмертно отмечен государственной наградой.

Соболезнования близким погибшего выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Семья военнослужащего получает всю необходимую помощь и поддержку.

14:20, 23 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
118
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#спецоперация