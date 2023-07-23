В Алнашском районе попрощались с погибшим в СВО рядовым Степановым

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе проводили в последний путь военнослужащего, погибшего при проведении спецоперации по защите Донбасса. Похороны рядового Степанова прошли со всеми воинскими почестями. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава района Алексей Семенов.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении долга перед Родиной, Степанов Роман Петрович посмертно отмечен государственной наградой.

Соболезнования близким погибшего выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Семья военнослужащего получает всю необходимую помощь и поддержку.