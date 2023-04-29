Участник СВО из Удмуртии получил пятую медаль «За отвагу»

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии вручил награды 33 бойцам спецподразделений Росзгвардии, проявившим храбрость на полях сражений специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Бойцы Росгвардии находятся на передовой линии с самого начала СВО на Украине. Александр Бречалов вручил 33 отличившимся сотрудникам государственные награды: орден Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медали «За отвагу», Жукова и «За отличие в охране общественного порядка».

У себя в соцсетях Бречалов рассказал, что для одного из бойцов вручённая медаль «За отвагу» стала пятой, а всего он имеет 10 наград. За плечами воина выполнение интернационального долга в Афганистане и две Чеченские компании.



