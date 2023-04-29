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Участник СВО из Удмуртии получил пятую медаль «За отвагу»

16:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Участник СВО из Удмуртии получил пятую медаль «За отвагу»
16:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
42
0

За плечами военнослужащего Афганистан и две чеченские войны.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии вручил награды 33 бойцам спецподразделений Росзгвардии, проявившим храбрость на полях сражений специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Бойцы Росгвардии находятся на передовой линии с самого начала СВО на Украине. Александр Бречалов вручил 33 отличившимся сотрудникам государственные награды: орден Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медали «За отвагу», Жукова и «За отличие в охране общественного порядка».

У себя в соцсетях Бречалов рассказал, что для одного из бойцов вручённая медаль «За отвагу» стала пятой, а всего он имеет 10 наград. За плечами воина выполнение интернационального долга в Афганистане и две Чеченские компании.


 

16:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО