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В Ижевске задержали подозреваемых в убийстве двух человек на улице Дзержинского

15:53, 20 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске задержали подозреваемых в убийстве двух человек на улице Дзержинского
15:53, 20 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
1588
0

20-летний и трое несовершеннолетних парней забили мужчин до смерти.

Ижевск. Удмуртия. Следователи вышли на след подозреваемых в убийстве двух мужчин, чьи тела нашли 20 апреля на улице Дзержинского. Задержан 20-летний молодой человек и трое несовершеннолетних парней от 15 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Ранее в соцсетях распространялась информация о найденных телах двух мужчин 41 и 42 лет на улице Дзержинского.  

Расследование установило, что в ночь с 19 на 20 апреля подозреваемые зашли в гости к своему знакомому, жившему с бабушкой на улице Дзержинского. В этот момент в помещении находились двое знакомых пожилой женщины, с которыми у молодёжи произошёл конфликт.

Подозреваемые избили мужчин руками и ногами. От побоев потерпевшие скончались. Тогда молодые люди вытащили тела во двор и положили к мусоркам.

Следователи в настоящий момент готовят обвинительные материалы. Вскоре будет озвучена мера пресечения.

15:53, 20 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство