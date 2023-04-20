В Ижевске задержали подозреваемых в убийстве двух человек на улице Дзержинского

Ижевск. Удмуртия. Следователи вышли на след подозреваемых в убийстве двух мужчин, чьи тела нашли 20 апреля на улице Дзержинского. Задержан 20-летний молодой человек и трое несовершеннолетних парней от 15 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Ранее в соцсетях распространялась информация о найденных телах двух мужчин 41 и 42 лет на улице Дзержинского.

Расследование установило, что в ночь с 19 на 20 апреля подозреваемые зашли в гости к своему знакомому, жившему с бабушкой на улице Дзержинского. В этот момент в помещении находились двое знакомых пожилой женщины, с которыми у молодёжи произошёл конфликт.

Подозреваемые избили мужчин руками и ногами. От побоев потерпевшие скончались. Тогда молодые люди вытащили тела во двор и положили к мусоркам.

Следователи в настоящий момент готовят обвинительные материалы. Вскоре будет озвучена мера пресечения.