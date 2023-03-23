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В Ижевске осудили двух россиян, оформлявших фиктивные сертификаты иностранцам

11:01, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске осудили двух россиян, оформлявших фиктивные сертификаты иностранцам
11:01, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#иностранцы\n#подделка документов\n#уголовное дело
Фото: elements.envato.com (BrianAJackson)
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Злоумышленники подделывали документы о владении русским языком и знании основ законодательства и истории России.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили двух человек, которые подделывали сертификаты для иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. 

По данным следствия, в 2020 году обвиняемые незаконно легализовали в России 30 иностранцев. Они оформили фиктивные сертификаты о владении ими русским языком и знании основ законодательства и истории России, которые нужны для получения документов, разрешающих проживание в стране. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК России («Организация незаконной миграции»). Обвиняемые признали свою вину. Первомайский районный суд Ижевска приговорил их к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу. 

11:01, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#иностранцы\n#подделка документов\n#уголовное дело