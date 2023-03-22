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Сотрудница одного из муниципальных предприятий Можги похитила около миллиона бюджетных денег

10:10, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудница одного из муниципальных предприятий Можги похитила около миллиона бюджетных денег
10:10, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
131
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#Можга\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#уголовное дело
Фото: elements.envato.com (klavdiyav)
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Приговор вступил в законную силу.

Можга. Удмуртия. В Можге осудили сотрудницу одного из муниципальных предприятий за мошенничество на работе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. 

Благодаря занимаемой должности женщина имела доступ к банковскому счету предприятия, чем и решила воспользоваться. На протяжении 2022 года обвиняемая создавала платежные поручения с ложными основаниями и перечисляла на свой банковский счет бюджетные средства. Таким образом она похитила около миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество». 

Суд приговорил женщину к лишению свободы на 4,5 года в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. 

10:10, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
131
0
#Можга\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#уголовное дело