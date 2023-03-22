Сотрудница одного из муниципальных предприятий Можги похитила около миллиона бюджетных денег

Можга. Удмуртия. В Можге осудили сотрудницу одного из муниципальных предприятий за мошенничество на работе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Благодаря занимаемой должности женщина имела доступ к банковскому счету предприятия, чем и решила воспользоваться. На протяжении 2022 года обвиняемая создавала платежные поручения с ложными основаниями и перечисляла на свой банковский счет бюджетные средства. Таким образом она похитила около миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество».

Суд приговорил женщину к лишению свободы на 4,5 года в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.