Прокуратура Удмуртии проверит факт отказа посещения аттракционов ребенку с синдромом Дауна

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прокуратура проверит факт отказа в посещении аттракционов ребенку с синдромом Дауна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии в своем телеграм-канале.

Ранее в интернете появилась информация о том, что в день рождения мальчика не пустили на аттракционы в одном из парков города. По словам женщины, администрация парка посчитала его недееспособным.

Мать мальчика составила претензию на имя генерального директора компании.

В результате прокуратура Октябрьского района Ижевска начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также специалисты оценят, как ответственные лица соблюдали требования законодательства о защите несовершеннолетних.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.