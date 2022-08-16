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Прокуратура Удмуртии проверит факт отказа посещения аттракционов ребенку с синдромом Дауна

15:13, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Прокуратура Удмуртии проверит факт отказа посещения аттракционов ребенку с синдромом Дауна
15:13, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#аттракционы\n#парки\n#Прокуратура
Фото: unsplash.com
389
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По словам мамы, в день рождения мальчику не разрешили прокатиться.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прокуратура проверит факт отказа в посещении аттракционов ребенку с синдромом Дауна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии в своем телеграм-канале. 

Ранее в интернете появилась информация о том, что в день рождения мальчика не пустили на аттракционы в одном из парков города. По словам женщины, администрация парка посчитала его недееспособным.

Мать мальчика составила претензию на имя генерального директора компании.

В результате прокуратура Октябрьского района Ижевска начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также специалисты оценят, как ответственные лица соблюдали требования законодательства о защите несовершеннолетних.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

15:13, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
389
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#аттракционы\n#парки\n#Прокуратура