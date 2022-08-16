В Ижевске презентуют книгу о Викторе Цое

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в библиотеке имени Николая Некрасова состоится презентация книги о Викторе Цое. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Мероприятие пройдет 23 августа в 19:00 в конференц-зале библиотеки на улице Вадима Сивкова, 158.

Автором книги «Виктор Цой – уста к небу, уста к земле» является Сергей Шкляев. В своей книге он рассказывает читателям о новом, ранее неизвестном и неожиданном взгляде на смысл песен певца.

На презентации книги гости познакомятся с Сергеем Шкляевым и узнают о его оригинальном взгляде на песенное творчество Виктора Цоя. Также все желающие смогут задать вопросы и высказать свою точку зрения.

Напомним, что проверить себя на знание песен Виктора Цоя можно в нашем тесте.