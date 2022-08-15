Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний
12:36, 02 , 2021
32 года назад в автокатастрофе погиб Виктор Цой. Но пока жива его музыка - он продолжает жить в сердцах всех тех, кто помнит строки его песен. А вы - помните?
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