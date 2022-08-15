32 года назад в автокатастрофе погиб Виктор Цой. Но пока жива его музыка - он продолжает жить в сердцах всех тех, кто помнит строки его песен. А вы - помните?

Принцип теста обычен - мы даём строку из песни, которую вам нужно продолжить. Итак, поехали. «Я сажаю алюминиевые огурцы...»

Здесь надо вставить пропущенные слова: «Но если есть в кармане ..., значит все не так уж плохо на сегодняшний день.»

«Песен еще ненаписанных, сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, ...»

«Солнце светит, и растет трава, Но тебе она не нужна. Все не так, и все не то, ...»

«Мы вышли из дома, когда во всех окнах Погасли огни один за одним ...»

Дни короче, а ночи длинней, Я бы выпил сейчас коньяка.

Не может быть!

Даже если вам меньше 18 лет (кстати, в этом случае вам нельзя находиться на нашем сайте), невероятно, что вы не знаете этих строк. Неужели ваши родители при вас не слушали музыку?