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Тест
Цой жив?

32 года назад в автокатастрофе погиб Виктор Цой. Но пока жива его музыка - он продолжает жить в сердцах всех тех, кто помнит строки его песен. А вы - помните?

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Принцип теста обычен - мы даём строку из песни, которую вам нужно продолжить. Итак, поехали. «Я сажаю алюминиевые огурцы...»
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Здесь надо вставить пропущенные слова: «Но если есть в кармане ..., значит все не так уж плохо на сегодняшний день.»
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«Песен еще ненаписанных, сколько?
Скажи, кукушка, пропой.
В городе мне жить или на выселках,
...»
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«Теплое место, но улицы ждут...»
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«А над городом плывут облака,
Закрывая небесный свет.
А над городом - желтый дым,
...»
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«Солнце светит, и растет трава,
Но тебе она не нужна.
Все не так, и все не то,
...»
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«Мы вышли из дома, когда во всех окнах
Погасли огни один за одним
...»
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«Что будут стоить тысячи слов,...»
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«Вместо тепла ...,
Вместо огня дым.»
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«Крыши домов дрожат под тяжестью дней,
Небесный пастух пасет облака,...»
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Не может быть!
Даже если вам меньше 18 лет (кстати, в этом случае вам нельзя находиться на нашем сайте), невероятно, что вы не знаете этих строк. Неужели ваши родители при вас не слушали музыку?
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Неплохо
Похоже вы не слишком увлекались отечественной рок-музыкой. Но она всё равно не прошла мимо вас.
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Супер
ЦОЙ ЖИВ!
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