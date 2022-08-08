Глава Удмуртии: стадион «Локомотив» в Ижевске стал главной площадкой празднования Дня железнодорожника

Ижевск. Удмуртия. День железнодорожника отпраздновали в Ижевске 7 августа. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, главное площадкой стал стадион «Локомотив» на улице Леваневского, 100а. В торжествах принял участие и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он объявил благодарность за добросовестный труд на железнодорожном транспорте и проявленную инициативу при выполнении производственных заданий ряду сотрудников отрасли. Александр Бречалов также напомнил, что в тесном сотрудничестве с РЖД в Удмуртии не только обновляются станции, но и реализуются инфраструктурные проекты. Один из них — стадион «Локомотив», открытый после реконструкции в 2021 году.

«Мы решили, что каждый год, если будет позволять погода, будем отмечать здесь, на стадионе «Локомотив» День железнодорожника, и чтобы каждый год были значимые изменения. Чтобы появился ФОК, хоккейная коробка и Ленинский район Ижевска преображался», — сказал Александр Бречалов.

Поздравил железнодорожников с праздником и заместитель начальника ГЖД — филиала ОАО РЖД Роман Городилов.

«Этот год особенно значим для нас: 160 лет исполнилось Горьковской магистрали, 75 лет назад было образовано Ижевское отделение. В этот праздничный день особые слова благодарности — нашим ветеранам. Вы наша опора, знания, наше всё. Мы берём с вас пример и стремимся к тому, чтобы в свою очередь оставить будущим поколениям наши дела и свершения», — сказал Роман Городилов.

Отметим, что РЖД многие годы вносит вклад в обеспечение доступной железнодорожной инфраструктурой жителей Удмуртии. За последние несколько лет были реализованы несколько крупных проектов: реконструкция железнодорожного вокзала в Глазове, строительство современного транспортно-пересадочного узла в Можге, развитие станции Балезино. Всё это идёт на благо и всего Ленинского района столицы Удмуртии. Здесь появились сквер оружейника Драгунова и Заречный сквер, поликлиника, школа на улице Леваневского и два детских сада.

Также отметим, что вторая очередь реконструкции стадиона «Локомотив» завершится в июле 2023 года. В августе 2021 года завершился первый этап капитального ремонта стадиона. Здесь обустроили футбольное поле с искусственным травяным покрытием, беговые дорожки на три полосы со спортивным резиновым покрытием, полосы препятствий, основания площадок для ОФП и ГТО и площадка под трибуны. За счёт собственных средств спортивно-адаптивной школы Удмуртии по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта произвели текущий ремонт АБК, в котором сделан тренажерный зал, зал для фитнеса и йоги с раздевалками и душевыми и зал ЛФК.

Напомним, ранее руководитель Горьковской железной дороги и глава региона подписали соглашение о развитии железнодорожной инфраструктуры в поселке Кизнер. Реконструкцию привокзальной площади также планируют завершить в августе 2022 года.