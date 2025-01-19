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Около 1,5 млн тонн погрузили на вагоны РЖД за 2024 год в Удмуртии

17:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Около 1,5 млн тонн погрузили на вагоны РЖД за 2024 год в Удмуртии
17:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
417
0
#Удмуртия\n#РЖД
Источник фото: ИА «Сусанин»
417
0

Больше полумиллиона тонн составили нефть и нефтепродукты.

Ижевск. Удмуртия. Погрузка на дорожные сети РЖД в Удмуртии составила в 2024 году 1,5 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Всего за 2024 год на вагоны погрузили 569 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (+10,7% к прошлому году), 343 тыс. тонн лесных грузов (-25,2%), 93,6 тыс. тонн лома чёрных металлов (-11,1%), а также 68,3 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, которые не грузили в 2023 году.

Общий объём погрузок вырос по сравнению с 2023 годом на 1,3%.

17:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
417
0
#Удмуртия\n#РЖД