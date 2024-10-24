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Проект нового вокзала в Кизнере обсудили глава Удмуртии и руководитель РЖД

08:30, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Проект нового вокзала в Кизнере обсудили глава Удмуртии и руководитель РЖД
08:30, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
72
0
#Кизнер\n#РЖД\n#проекты\n#вокзал
Источник фото: ИА «Сусанин»
72
0

Сейчас объект находится в здании 1916 года.

Кизнер. Удмуртия. В ходе встречи главы Удмуртии с руководителем РЖД Олегом Белозёровым был определён проект нового вокзала в Кизнере. Об этом сообщил Александр Бречалов в своём ТГ-канале.

Через Кизнер на Урал, Дальний Восток и на юг проходит более 30 поездов ежедневно. По словам главы Удмуртии, сегодня посёлку нужен новый транспортный узел, так как нынешний вокзал расположен в здании 1916 года.

«Вопросы по участку для нового здания решены, проекты вокзала и благоустройства готовы», — поделился Александр Бречалов.

Также он поблагодарил главу РЖД за помощь с проектом «Чайковский-экспресс». Напомним, рейсы ретропоезда планируется сделать регулярными в 2025 году.

08:30, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
72
0
#Кизнер\n#РЖД\n#проекты\n#вокзал