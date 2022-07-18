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Во время армянского праздника «Вардавар» в парке Космонавтов Ижевска высадили абрикосовые деревья

08:30, 18 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Во время армянского праздника «Вардавар» в парке Космонавтов Ижевска высадили абрикосовые деревья
08:30, 18 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#традиции\n#деревья\n#вода
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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В день праздника все гости могли обливать друг друга водой.

Ижевск. Удмуртия. В парке Космонавтов появилась аллея абрикосовых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Четыре дерева посадили 17 июля во время традиционного армянского праздника «Вардавар» в Саду дружбы народов. Гости мероприятия обильно полили саженцы, чтобы деревья дали вкусные и сочные плоды.

«Вардавар» проводят в Ижевске уже 27 лет. Мероприятие посвящено Преображению Господня. Его принято отмечать через 14 недель после Пасхи. 

«В Удмуртии в мире и в согласии проживают люди более 130 национальностей и это очень ценно в нынешнее, непростое время. Неслучайно символами праздника являются белый голубь и лепестки алых роз — это главные символы мира и добра», — напутствовал всех глава Ижевска Олег Бекмеметьев. 

Главной изюминкой праздника является ритуал обливания водой. Считается, что вода может смыть грехи, а человек, которого облили, будет успешным и счастливым целый год.

Помимо этого участники праздника выпустили голубей, символизирующих Всемирный потоп, спасение семьи Ноя и голубя, которого Ной три раза выпускал с ковчега.

Для гостей мероприятия провели спортивные соревнования, на сцене выступили коллективы художественной самодеятельности и каждый мог попробовать блюда национальной армянской кухни. 

08:30, 18 июля, 2022
Екатерина Сентемова
574
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#традиции\n#деревья\n#вода