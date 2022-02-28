Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

Траты жителей Удмуртии на алкоголь превысили расходы на молочные продукты

09:40, 28 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Траты жителей Удмуртии на алкоголь превысили расходы на молочные продукты
09:40, 28 февраля, 2022
Андрей Бирюков
498
0
#Удмуртия\n#общество\n#алкоголь\n#продукты\n#Удмуртстат
Фото: unsplash.com
498
0

Пиво стало самым популярным спиртным напитком.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в 2021 году закупили алкоголя на 20,2 млрд рублей. Об этом сообщил Удмуртстат. 

Расходы жителей Удмуртии на алкоголь оказались выше, чем на молоко — на спиртные напитки в среднем уходило 1,1 тыс. рублей в месяц на одного человека, а на молочные продукты — 646 рублей. При этом средние затраты на хлеб составили 565 рублей, на кондитерские изделия — 557 рублей, лекарства — 491 рубль. 

Самым популярным алкогольным напитком в Удмуртии стало пиво. Его объём продаж в 2021 году составил 9,2 млн дкл. Водки было продано на 1 245 тыс. дкл, а коньяка — 111 тыс. дкл. Доля ликёроводочных изделий с содержанием спирта более 25% — 107 тыс. дкл, а винной продукции — 818 тыс. дкл, включая 454 тыс. дкл вина.  

Напомним, с января по сентябрь 2021 года Управление Роспотребнадзора по Удмуртии зарегистрировало 984 случая отравления спиртными напитками. На них приходится 21,6% всех острых отравлений химического происхождения.

09:40, 28 февраля, 2022
Андрей Бирюков
498
0
#Удмуртия\n#общество\n#алкоголь\n#продукты\n#Удмуртстат