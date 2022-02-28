Траты жителей Удмуртии на алкоголь превысили расходы на молочные продукты

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в 2021 году закупили алкоголя на 20,2 млрд рублей. Об этом сообщил Удмуртстат.

Расходы жителей Удмуртии на алкоголь оказались выше, чем на молоко — на спиртные напитки в среднем уходило 1,1 тыс. рублей в месяц на одного человека, а на молочные продукты — 646 рублей. При этом средние затраты на хлеб составили 565 рублей, на кондитерские изделия — 557 рублей, лекарства — 491 рубль.

Самым популярным алкогольным напитком в Удмуртии стало пиво. Его объём продаж в 2021 году составил 9,2 млн дкл. Водки было продано на 1 245 тыс. дкл, а коньяка — 111 тыс. дкл. Доля ликёроводочных изделий с содержанием спирта более 25% — 107 тыс. дкл, а винной продукции — 818 тыс. дкл, включая 454 тыс. дкл вина.

Напомним, с января по сентябрь 2021 года Управление Роспотребнадзора по Удмуртии зарегистрировало 984 случая отравления спиртными напитками. На них приходится 21,6% всех острых отравлений химического происхождения.