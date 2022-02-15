Госсовет Удмуртии принял изменения в закон о государственных языках

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии в двух чтениях одобрил внесение изменений в закон «О государственных языках». Произошло это на заседании 37 сессии регионального парламента 15 февраля 2022 года.

Законопроект с трибуны представлял исполняющий обязанности министра нацполитики Удмуртии Эдуард Петров. Изменения в документ предусматривают, что наружная реклама, установленная за счёт бюджета к памятным датам и праздникам, будет оформляться на русском и удмуртском языках.

Изменения также вводят новое правило, согласно которому, порядок утверждения норм современного удмуртского литературного языка, правила орфографии и пунктуации будут определяться правительством Удмуртии.

Закон предусматривает наличие в структуре республиканских госпрограмм раздела о развитии языков Удмуртии и мер по расширению сферы применения и популяризации удмуртского языка.

«В этом году мы вступаем в международное десятилетие языков коренных народов, и я думаю, что изменения, которые сегодня внесены в базовый закон о государственных языках, послужат стимулом для того, чтобы и дальше создавать условия для развития и использования двуязычия в нашей республике», — отметила председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политики Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова.