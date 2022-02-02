Врачи из Удмуртии совместно с коллегой из Москвы провели уникальную операцию ребенку с редким пороком

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли у двухмесячного ребёнка с редким пороком. В этом специалистам Республиканской детской клинической больницы Минздрава Удмуртии (РДКБ) помог хирург из Москвы Ольга Мокрушина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Врачи клиники повели уникальную операцию по удалению опухоли — крестцово-копчиковой тератомы большого размера с поражением функции внутренних органов. Такой порок в развитии встречается крайне редко — 1 раз на 35 тысяч случаев.

Необходимо было провести операцию в ближайшие сроки после появления малыша на свет.

В России очень мало специалистов неонатальной хирургии, которые смогли бы взяться за такой объём поражения. На помощь врачам из Удмуртии пришли детский хирург, заместитель главного врача по хирургии московской детской городской клинической больницы Ольга Мокрушина.

Ассистировали московскому врачу специалисты РДКБ — неонатальный хирург Ольга Егорова и бригада анестезиологов под руководством Михаила Копытова.

После операции ребёнок остался в реанимации под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.