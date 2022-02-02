Прокуратура нашла нарушения в работе строителей при возведении Алнашской школы

Алнаши. Удмуртия. Прокуратура проверила Алнашскую школу после обращения Народного фронта. Осмотр подтвердил предположения активистов, что трещины на потолках и стенах — следствие нарушений, допущенных строителями при возведении школы. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртии.

Ранее общественники обратились в надзорный орган после выезда в Алнашскую школу. Основанием для этого стали обращения родителей, которых беспокоили трещины на потолках и стенах, появившиеся почти сразу после введения здания в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Активисты зафиксировали все строительные недочёты. В местах наиболее разветвлённых трещин установили маячки для наблюдения. Затем представители ОНФ обратились в прокуратуру и региональный Минстрой для выяснения причин ранней ветхости здания.

Прокуратура Алнашского района выявила нарушения технологии со стороны подрядчика в виде некачественного монтажа системы вентиляции на третьем этаже здания. Также были обнаружены дефекты деформационных швов на несущих стенах и их некачественное утепление. В результате этих нарушений и образовались трещины с первого по третий этаж.

Также прокуратура подтвердила бездействие местных властей.

«Администрацией МО «Алнашский район» как заказчиком по муниципальному контракту действия по побуждению ООО «Русстрой двор» об устранении указанных дефектов в течение гарантийного срока не предпринимались», – говорится в сообщении.

В адрес главы района и директора компании-подрядчика внесены представления. В прокуратуре также отметили, что строители провели работу по устранению трещин.