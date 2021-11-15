Смягчение ковидных ограничений в Удмуртии и неудача сборной России в матче с хорватами: новости к этому часу

О чём писали в стране и в мире минувшей ночью.





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, товарищи! За окном сегодня ожидается -4…-9 градусов. Одевайтесь теплее.

Смягчение ограничений

В Удмуртии с понедельника, 15 ноября, снимаются некоторые ковидные ограничения. С этого дня могут вновь начать работу ярмарки в закрытых помещениях, театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые комнаты. Также откроются организации сферы физкультуры, культуры и дополнительного образования.

Доступ во вновь открывшиеся учреждения будет осуществляться при наличии документа о вакцинации или перенесённом ковиде, либо ПЦР-теста.

Неудача сборной

Сборная России по футболу в матче с хорватской командой установила личный антирекорд. Об этом сообщает «Газета.ru». Россияне впервые за 4 года ни разу не ударили в створ ворот соперника. Однако член национальной сборной Фёдор Кудряшов всё же забил гол, но только в свои ворота. Игра так и закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов.

Взрыв на комбинате

В одном из цехов металлургического комбината в Липецке произошёл взрыв. Взрывной волной обрушило кровлю на площади две тыс. кв м., сообщает «МИР 24».

В результате взрыва начался пожар. Сообщается об одном пострадавшем.

Детская вакцинация

Директор Израильского минздрава Нахман Аш одобрил вакцинацию от коронавируса детей 5-11 лет. Об этом сообщает RT.

Юным израильтянам будут ставить прививку Pfizer. Старт прививочной компании будет определён в ближайшее время.