Итоги дня: задержка самолётов в аэропорту Ижевска и временное закрытие роддома в Воткинске

Главные новости вторника.

Ижевск. Удмуртия. Утром стало известно о 393 заболевших ковидом жителях Удмуртии. Скончались 22 человека.

Роддом закрыт

Родильное отделение Воткинской районной больницы до 10 ноября закрыли на плановую дезинфекцию. Коечный фонд медучреждения находится в резерве для разворачивания при необходимости новых коек для пациентов с коронавирусом.

Темпы вакцинации

Удмуртия на сегодняшний день занимает 13 место по темпам вакцинации среди регионов России. В сентябре за сутки прививку ставили в среднем 1 800 человек, в октябре количество вакцинирующихся выросло до 10-12 тыс. человек в сутки.

Подготовка к зиме

Приход настоящей зимы уже не за горами. Животные чуют её приближение и постепенно готовятся к спячке. «Сусанин» узнал, как обитатели ижевского зоопарка чувствуют себя на краю осени.

Гибель в огне

В двух пожарах в Балезинском и Воткинском районах Удмуртии погибли 2 человека. Трагедии произошли 1 и 2 ноября. В обоих случаях предварительной причиной возгорания называется курение в пьяном виде.

Задержка вылетов

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве из Ижевска не смогли вылететь два самолёта авиакомпании «Россия».