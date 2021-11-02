Итоги дня: задержка самолётов в аэропорту Ижевска и временное закрытие роддома в Воткинске

Главные новости вторника.
Ижевск. Удмуртия. Утром стало известно о 393 заболевших ковидом жителях Удмуртии. Скончались 22 человека.
Роддом закрыт
Родильное отделение Воткинской районной больницы до 10 ноября закрыли на плановую дезинфекцию. Коечный фонд медучреждения находится в резерве для разворачивания при необходимости новых коек для пациентов с коронавирусом.
Темпы вакцинации
Удмуртия на сегодняшний день занимает 13 место по темпам вакцинации среди регионов России. В сентябре за сутки прививку ставили в среднем 1 800 человек, в октябре количество вакцинирующихся выросло до 10-12 тыс. человек в сутки.
Подготовка к зиме
Приход настоящей зимы уже не за горами. Животные чуют её приближение и постепенно готовятся к спячке. «Сусанин» узнал, как обитатели ижевского зоопарка чувствуют себя на краю осени.
Гибель в огне
В двух пожарах в Балезинском и Воткинском районах Удмуртии погибли 2 человека. Трагедии произошли 1 и 2 ноября. В обоих случаях предварительной причиной возгорания называется курение в пьяном виде.
Задержка вылетов
Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве из Ижевска не смогли вылететь два самолёта авиакомпании «Россия».