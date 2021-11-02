Удмуртия вышла на 13 место в России по темпам вакцинации от коронавируса

Александр Бречалов доложил о принимаемых в регионе мерах по борьбе с ковидом на совещании в федеральном правительстве.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 13 строчку в рейтинге регионов по темпам вакцинации от коронавируса. Александр Бречалов выступил с докладом по ситуации с ковидом в республике на совещании в российском Кабинете министров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Заседание президиума Координационного совета при правительстве России состоялось под председательством руководителя федерального кабмина Михаила Мишустина. Глава Удмуртии в режиме видеоконференцсвязи рассказал о принимаемых в регионе мерах по борьбе с коронавирусом.

По словам Александра Бречалова, серьезное ухудшение эпидемиологической ситуации в Удмуртии началось в августе. В октябре по сравнению с предыдущим месяцем прирост заболеваемости составил 55,2%. В республике введены дополнительные ограничительные меры – не работает общепит, закрыты предприятия торговли непродовольственными товарами, запрещены массовые и развлекательные мероприятия. Граждане могут посещать заведения сферы услуг и МФЦ только при наличии QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Для жителей старше 60 лет введен режим самоизоляции.

В октябре в Удмуртии охват населения профилактическими прививками увеличился в разы. Если в сентябре вакцинацию за сутки проходили около 1800 жителей региона, то в последнюю неделю октября на прививки ежедневно приходили по 10-12 тыс. человек.

Александр Бречалов подчеркнул, что сейчас особое внимание уделяется тестированию: «С августа мы наращиваем объемы тестирования. Сейчас в среднем в сутки 13 лабораторий делают 9 тысяч тестов. Охват за последнюю неделю составил 504 теста на 100 тысяч населения», - отметил глава республики.

Среди проблем, которые испытывают лечебные учреждения региона при работе с больными коронавирусом, Александр Бречалов назвал нехватку жидкого кислорода. Совместно с Минпромторгом проводится постоянный мониторинг и распределение кислорода между медицинскими организациями. Дополнительно закуплено 1500 прикроватных концентраторов, что также позволит уменьшить дефицит жидкого кислорода в ковид-центрах Удмуртии.