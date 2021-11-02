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За сутки число вылечившихся от коронавируса людей в Удмуртии превысило 500 человек

09:29, 02 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
За сутки число вылечившихся от коронавируса людей в Удмуртии превысило 500 человек
09:29, 02 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
536
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
536
0

22 пациента скончались.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии зарегистрировали еще 571 выздоровевшего от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб на своей странице в «ВКонтакте».

393 жителя Удмуртии заболели. Из них 20 детей и 52 пожилых людей.

Больше всего зараженных выявили в Ижевске — 234 жителя. Также заболели 39 человек из Увинского района, 25 — из Можги, 13 — из Воткинска, 12 — из Балезинского района, 11 — из Селтинского района. В остальных городах и районах число новых пациентов не превышает 9.

22 человека, болевших ковидом, скончались. Среди них было 10 женщин и 12 мужчин возрастом от 45 до 88 лет.

В настоящий момент 7 733 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 1 514 в состоянии средней степени тяжести, 506 человек тяжело переносят болезнь.

09:29, 02 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
536
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
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