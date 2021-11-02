В Удмуртии в первые дни ноября в пожарах погибли двое мужчин

Предположительно, возгорания случились из-за курения в пьяном состоянии.

Балезино. Удмуртия. В двух пожарах в Балезинском и Воткинском районах Удмуртии погибли 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Первый пожар случился 1 ноября в поселке Балезино в 06:30. Загорелся частный дом по улице Рос. Погиб его хозяин — 55-летний мужчина.

Второе возгорание произошло 2 ноября в селе Июльское Воткинского района в 00:37. В пожаре на улице Пудовая скончался 68-летний владелец дома.

Предварительной причиной возгорания в обоих случаях называют неосторожное обращение с огнем при курении в пьяном состоянии.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.