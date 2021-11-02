Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

В Удмуртии в первые дни ноября в пожарах погибли двое мужчин

11:18, 02 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии в первые дни ноября в пожарах погибли двое мужчин
11:18, 02 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
99
0
#Балезино\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#смерть\n#мужчины\n#алкоголь\n#курение
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике
99
0

Предположительно, возгорания случились из-за курения в пьяном состоянии.

Балезино. Удмуртия. В двух пожарах в Балезинском и Воткинском районах Удмуртии погибли 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Первый пожар случился 1 ноября в поселке Балезино в 06:30. Загорелся частный дом по улице Рос. Погиб его хозяин — 55-летний мужчина.

Второе возгорание произошло 2 ноября в селе Июльское Воткинского района в 00:37. В пожаре на улице Пудовая скончался 68-летний владелец дома.

Предварительной причиной возгорания в обоих случаях называют неосторожное обращение с огнем при курении в пьяном состоянии.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

11:18, 02 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
99
0
#Балезино\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#смерть\n#мужчины\n#алкоголь\n#курение
?>