Воткинский роддом закрыли на санобработку

Учреждение начнет работать в штатном режиме после 10 ноября.

Воткинск. Удмуртия Воткинский роддом закрыт на дезинфекцию. Плановые работы продлятся до 10 ноября.

Как сообщил глава города Алексей Заметаев на своей странице в сети «ВКонтакте», на данный момент родильное отделение Воткинской районной больницы закрыто на плановую санобработку. Одновременно там проводятся работы по проведению кислородной разводки.

Коечный фонд данного медучреждения находится в резерве для разворачивания при необходимости новых коек для пациентов с коронавирусом. По окончанию обработки, после 10 ноября, роддом будет работать в штатном режиме.

Плановая помощь роженицам Воткинска, Воткинского и Шарканского районов временно оказывается в перинатальном центре республиканской клинической больницы №1, а экстренная — на базе Воткинской районной больницы.