Несколько самолётов не могут вылететь из Ижевска из-за плохой погоды в Москве

Один из рейсов должен был отправиться в 04:35.

Ижевск. Удмуртия. Три самолёта авиакомпании «Россия» не могут вылететь из Ижевска в Москву. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе АО «Ижавиа».

Всему виной — погодные условия в Москве. Город накрыл туман, из-за чего резко снизилась видимость. Часть рейсов отменяется или переносится.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, во вторник, 2 ноября, несколько раз переносился вылет рейса FV 6376 из Ижевска в Москву. Он должен был отправиться ещё в 04:35. По последним данным самолёт вылетит из Ижевска в 16:00 по местному времени.

В то же время рейс FV 6378 должен был вылететь из Удмуртии в 11:45, но отправился только спустя час и десять минут. В 13:31 по московскому времени он совершил посадку в Шереметьево.

Рейс FV 6380 отправлением в 22:05 из Ижевска пока ожидается по расписанию.

В пресс-службе АО «Ижавиа», оператора воздушной гавани Удмуртии, сообщили, что всего на вылет из Ижевска задержали три рейса от авиакомпании «Россия». Один из них уже отправлен в столицу, другие не могут вылететь из-за загруженности аэропорта прибытия.

UPD: рейс FV 6376, который должен был отправиться в 04:35, вылетел из Ижевска в 15:21 по местному времени. В Москву он прибудет к 16:00 по московскому времени.