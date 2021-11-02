Животные в зоопарке Удмуртии готовятся к зиме

Барсуки, сурки и медведи скоро лягут спать на всю зиму, а птицы в это время будут жить во внутренних вольерах.

Ижевск. Удмуртия. Через месяц наступит зима и «Сусанин» решил узнать, как животные государственного зоопарка Удмуртии готовятся к этому времени года.

В настоящее время барсуки уже практически спят. Раз в два дня под вечер в темное время суток они выходят из своего домика чтобы покушать. Сотрудники зоопарка заготовили сено и веточки, из которых животные делают себе лежанку, где и будут находиться в спячке.

Сурки также ложатся спать зимой. Пока они бодрствуют, но уже стали более сонными.

Бурые медведи Маша и Гоша уже тоже менее активные, больше кушают и спят, меньше двигаются и практически не выходят из берлоги. Сотрудникам зоопарка приходится выгонять их гулять, потому что время для спячки еще не пришло.

Ближе к середине или концу ноября им привезут лапник и сено и положат в берлогу, где они сами все обустроят.

Чтобы подготовить животных к длительному зимнему сну, сотрудники зоопарка включают в их рацион больше питательных кормов.

Также из-за наступивших холодов во внутренние вольеры переместили уток и гусей, которые в летнее время плавают в пруду. Сейчас всю воду из него слили, а зимой в нем появятся кряквы — утки, которые переносят холода.

Пеликаны, как и фламинго, теперь находятся в обогреваемых вольерах. У них есть доступ к улице, и птицы могут сами выйти прогуляться, но в основном они все время проводят во внутренних вольерах.