Жителей Удмуртии призвали поделиться мнением о будущем Центре удмуртской культуры

Концепцию должны разработать до конца 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут повлиять на то, каким будет будущий Центр удмуртской культуры. Об этом сообщила пресс-служба Центра территориального развития республики.

Напомним, эксперты и общественники провели первое обсуждение обновлённого проекта создания Центра удмуртской культуры на базе здания бывшего театра имени Короленко на улице Карла Маркса в Ижевске. С полными материалами проектного семинара можно познакомиться по ссылке. Подрядчик, архитектурное бюро «Простор», запустил опрос населения, посвящённый созданию концепции Центра.

«Наша цель — узнать у жителей республики, какие сценарии они хотят реализовывать в будущем Центре, и какой они видят территорию, прилегающей к нему. Также в анкете есть блок вопросов, посвящённых удмуртской культуре в целом. Нам интересно узнать, как часто жители сталкиваются с её элементами в повседневной жизни, и что они ассоциируют с ней», — сказал директор архитектурного бюро «Простор» Кирилл Штемпель.

По контракту концепция развития должна быть готова до конца 2021 года. Опрос пройти могут все жители Удмуртии старше 14 лет. Результаты исследования анонимны. Заполнение анкеты займёт 5-7 минут. Доступна она по ссылке.