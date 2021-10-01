Концепцию Центра удмуртской культуры обсудили в Ижевске

Своими идеями жители Удмуртии поделились на стратегической сессии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла первая стратегическая сессия, посвящённая созданию Центра удмуртской культуры. В пятницу, 1 октября, чиновники, общественники, представители экспертных сообществ и удмуртского мира обсудили возможные концепции наилучшего использования здания бывшего театра имени Короленко в центре столицы Удмуртии.

Советник главы Удмуртии по вопросам развития городской среды и руководитель Центра территориального развития Вячеслав Правдзинский во вступительном слове подчеркнул, что разработка включает в себя: социокультурный и исторический анализ, смысловое и функциональное наполнение, финансовую модель, архитектурную визуализацию, предброкеридж (опрос потенциальных арендаторов).

Идейным вдохновителем создания Центра и своеобразным медиатором стратсессии выступила экс-министр нацполитики Удмуртии, избранная депутатом Госдумы России, Лариса Буранова.

«Центр удмуртской культуры — всего лишь название. Под ним может быть содержание какое угодно. На мой взгляд, необходимо думать о центре, помещённом в две контекстные рамки. Первая — весь мир. Более суженная рамка — удмуртский мир в целом. Думаю, что не стоит думать о центре, как о неком месте, куда можно поместить то, у чего сегодня места просто нет. Нужно выходить из задачи стратегирования удмуртского мира в целом», — сказала Лариса Буранова.

Напомним, в республике определили подрядчика, которому поручили до конца 2021 года создать концепцию — архитектурное бюро из Ульяновска «Простор». Его представители высказали желание на сессии лучше узнать и погрузиться в тему удмуртского мира и тех желаний, которые «выдвигает» сообщество республики к Центру удмуртской культуры. Сейчас в здании находится театр песни и танца «Айкай», столярная мастерская Русского драмтеатра, готовящаяся к переезду часть Нацбиблиотеки республики. Остальная часть постройки, включающая зрительный зал, законсервирована из-за аварийного состояния.

Среди нескольких десятков участников сессии — действующие и отставные чиновники от национальной культуры, журналисты, культуртрегеры, музыканты, художники, историки-краеведы, ремесленники — по своей сути, стейкхолдеры Центра. После обсуждения в группах они презентовали свои основные решения, озвучив их в том числе и подрядчику с точки зрения архитектурных нюансов.

По мнению собравшихся, в Центре должен быть современный зрительный зал, пространства для ремесленников, артистов, профессиональная студия для музыкантов, большая парковка для автобусов, кафе и прочие объекты. В плане интерьера предложено использовать как современные решения в виде прозрачных стен, так и не забывать о традиционном удмуртском колорите — дереве, ткачестве, керамике.

Помня о том, что под давлением общественности власти республики отказались от кардинальной перестройки здания, была озвучена идея сохранить имеющееся здание за театром «Айкай», проведя в нём необходимый ремонт. А Центр удмуртской культуры построить с ноля на новом месте, учитывая все озвученные потребности и опыт предыдущих концепций создания этого учреждения.

Промежуточные результаты работы над проектом обсудят на следующей стратегической сессии, которая намечена на ноябрь 2021 года.