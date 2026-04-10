Удмуртскую сказку планируют перевести на французский язык и издать в Париже

17:00, 10 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#Франция\n#сказки\n#книги\n#Надежда Уткина\n#удмуртская культура
Источник фото: Юрий Кузнецов
В Удмуртии сделают текст и иллюстрации, а Франция сделает вёрстку и издаст тираж на бумаге.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртскую сказку планируют перевести на французский и издать в Париже (0+). Об этом «Сусанину» рассказала посол культуры Удмуртской Республики, народная артистка УР Надежда Уткина.

«Для перевода мы выбрали сказку» Красавица берёза». Книжка выйдет на двух языках — русском и французском. Книжное издательство «Удмуртия» передаёт права, и мы подготовим текст», — рассказала Надежда Эдуардовна.

Вёрсткой и изданием книги займётся французское издательство «НАТАНЯ» (Editions NATANIA). Работа осуществляется под эгидой общественной ассоциации Plateforme de perspectives du developpement international («Платформа перспектив международного развития»).

«Она была создана ещё в 2013 году и работает с целью продвижения культурных традиций Франции и России. Издательство также выпускает и русскую классику: Чехов, Крылов, Алексей Толстой. Там уже были изданы башкирская, адыгейская, дагестанская и чеченские сказки», — рассказала Надежда Уткина.

Выпускаются национальные сказки по одной в небольшом формате, чтобы было легко одолеть детям-билингвам. Это книги для ребят, которые родились во Франции, но с русскими корнями, чьи родители хотят сохранить русский язык в своих детях.

Иллюстратором книги станет Варвара Красноперова, которая согласилась безвозмездно на благо малой Родины сделать эту работу. Напомним, ранее она создала шрифт с удмуртским характером и айдентику для Дома Дружбы народов. 

Презентация удмуртской сказки на французском языке состоится в Париже и Женеве.

