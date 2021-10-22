Итоги дня: кредит на новый аэропорт в Удмуртии и очаг птичьего гриппа под Ижевском

Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирус выявили у 386 человек. Скончались 11 человек.

Новый аэропорт

Правительство РФ одобрило Удмуртии кредит в размере 800 млн рублей на строительство нового аэропорта с международным пунктом пропуска.

На потом

В минувший четверг Ижевск накрыло первым сильным снегопадом. За пару дней до этого синоптики предупреждали: «зима и осадки близко». В пятницу уже снег сошёл, и «Сусанин» решил обзвонить ижевские шиномонтажки и узнать, как обстоят дела с заменой резины у водителей города. Спойлер: всё в рамках традиции.

Похолодание

Следующая неделя в Удмуртии начнётся с похолодания. В понедельник, 25 октября, столбики термометров покажут до -5 градусов Цельсия.

Больницы в строю

Нерабочая неделя, которая установлена с 30 октября по 7 ноября, не отразится на работе медучреждений Удмуртии. Больницы и пункты вакцинации продолжат деятельность в обычном режиме.

Птичий грипп

Очаг высокопатогенного гриппа птиц выявили на одном из личных подсобных хозяйств в микрорайоне Люлли. Падёж птицы начался 16 октября, однако госветслужбу информация поступила только 19 числа.