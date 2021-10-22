В Ижевске выявили высокопатогенный грипп птиц

Очаг опасного заболевания обнаружили в микрорайоне Люлли.

Ижевск. Удмуртия. Птичий грипп добрался до Удмуртии. Очаг опасной инфекции выявили в Ижевске. Об этом информирует главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.

В микрорайоне Люлли в одном из личных подсобных хозяйства содержались 33 курицы. Падеж птицы начался 16 октября. В госветслужбу собственники подворья сообщили о случившемся только 19 октября, когда погибло все поголовье.

Специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных взяли патологический материал и направили в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр. 21 октября диагноз «высокопатогенный грипп птиц» подтвердился.

Для ликвидации очага заболевания и предотвращение распространения инфекции на неблагополучной территории проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий. Поголовье домашней птицы в угрожаемой зоне уточняется.

Ветврачи проводят в микрорайоне обход частных подворий, проводится разъяснительная работа среди населения. Специалисты государственной ветеринарной службы оснащены всем необходимым для оперативной ликвидации и недопущения распространения возбудителей особо опасных и заразных болезней животных.

В республиканском управления ветеринарии организована горячая телефонная линия по вопросам профилактики птичьего гриппа. Звонки принимаются по номеру 8-800-222-17-16. Также проконсультироваться можно в каждой ветеринарной станции республики.

Напомним, грипп птиц поражает домашних и диких пернатых. Вирус имеет способность к массовому охвату поголовья, широкому распространению и приводит к высокой смертности. При этом некоторые вирусы птичьего гриппа могут заражать людей, вызывая тяжелое течение заболевания вплоть до летального исхода.